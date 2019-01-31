05:15
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР

      5 Читати новину українською
      В США мужчину задержали за нападение на автоколонну делегации КНР
      В США мужчину задержали за нападение на автоколонну делегации КНР / Фото из открытых источников

      Неизвестный мужчина совершил попытку нападения на автоколонну делегации КНР неподалеку от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США.

      Об этом сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.

      Читайте также: Трамп дал заднего из самых принципиальному вопросу: что его ждет

      Отмечается, что в среду, 30 января, офицеры подразделения секретной службы США арестовали мужчину за пересечение полицейской ограждения и нападение на офицера полиции после попытки помешать дорожному движению. В результате инцидента сотрудник Секретной службы США получил серьезную травму, однако его жизни ничего не угрожает.

      Рядом с местом инцидента находились протестующие. Делегация из Китая прибыла в США для торговых переговоров.

       

      Теги: Китай Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сегодня , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 115
      Главные новости 30 января: уменьшение нормы потребления газа, стрельба в Николаеве
      30 января , 22:38 Главные новости 30 января: уменьшение нормы потребления газа, стрельба в Николаеве
      164
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 января , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 680
      Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      30 января , 21:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 190
      Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      30 января , 20:00 Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      Євгенія Мазур 523
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии бушует тайфун "Роке". Фото
       21 сентября 2011 , 22:00
      Протесты "желтых жилетов" во Франции: около двух тысяч человек задержали, тысяча – за решеткой
       9 декабря 2018 , 12:20
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук