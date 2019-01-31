В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР

Неизвестный мужчина совершил попытку нападения на автоколонну делегации КНР неподалеку от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США.

Об этом сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.

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Отмечается, что в среду, 30 января, офицеры подразделения секретной службы США арестовали мужчину за пересечение полицейской ограждения и нападение на офицера полиции после попытки помешать дорожному движению. В результате инцидента сотрудник Секретной службы США получил серьезную травму, однако его жизни ничего не угрожает.

Рядом с местом инцидента находились протестующие. Делегация из Китая прибыла в США для торговых переговоров.