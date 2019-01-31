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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      У Вашингтоні невідомий намагався напасти на автоколону делегації КНР

      14 Читать новость на русском
      У США чоловіка затримали за напад на автоколону делегації КНР
      У США чоловіка затримали за напад на автоколону делегації КНР / Фото з відкритих джерел

      Невідомий чоловік вчинив спробу нападу на автоколону делегації КНР неподалік від Білого дому, внаслідок інциденту постраждав співробітник секретної служби США.

      Про це повідомила кореспондент телеканалу NBC Келлі О'Доннелл у Twitter.

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      Зазначається, що у середу, 30 січня, офіцери підрозділу секретної служби США заарештували чоловіка за перетин поліцейської огорожі та напад на офіцера поліції після спроби перешкодити дорожньому руху. Внаслідок інциденту співробітник Секретної служби отримав серйозну травму, однак його життю нічого не загрожує.

      Поруч з місцем інциденту перебували протестувальники. Делегація з Китаю прибула до США для торгових переговорів.

       

      Теги: Новини США Китай
      Джерело: 24 Канал
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