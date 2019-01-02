В Вашингтоне застрелили военнослужащего корпуса морской пехоты

Военнослужащий Корпуса морской пехоты США скончался во вторник от огнестрельного ранения после инцидента со стрельбой на территории казармы в Вашингтоне.

Об этом сообщил телеканал CNN.

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Военнослужащий Корпуса морской пехоты США умер от огнестрельного ранения при исполнении своих обязанностей в казармах морской пехоты в Вашингтоне,

– прокомментировали в Корпусе морской пехоты США.

Отмечается, что полиция прибыла на место инцидента и сейчас проводит расследование.

Личность военнослужащего не раскрывается. Детали инцидента пока также неизвестны.

"Приоритетами командования является забота о семье и друзьях морского пехотинца", – заявил полковник Дон Томич, командир казармы морской пехоты.