В Вашингтоне застрелили военнослужащего корпуса морской пехоты
Военнослужащий Корпуса морской пехоты США скончался во вторник от огнестрельного ранения после инцидента со стрельбой на территории казармы в Вашингтоне.
Об этом сообщил телеканал CNN.
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Военнослужащий Корпуса морской пехоты США умер от огнестрельного ранения при исполнении своих обязанностей в казармах морской пехоты в Вашингтоне,
– прокомментировали в Корпусе морской пехоты США.
Отмечается, что полиция прибыла на место инцидента и сейчас проводит расследование.
Личность военнослужащего не раскрывается. Детали инцидента пока также неизвестны.
"Приоритетами командования является забота о семье и друзьях морского пехотинца", – заявил полковник Дон Томич, командир казармы морской пехоты.