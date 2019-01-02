У Вашингтоні застрелили військовослужбовця корпусу морської піхоти

Військовослужбовець Корпусу морської піхоти США помер у вівторок від вогнепального поранення після інциденту зі стріляниною на території казарми в Вашингтоні.

Про це повідомив телеканал CNN.

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Військовослужбовець Корпусу морської піхоти США помер від вогнепального поранення при виконанні своїх обов'язків в казармах морської піхоти у Вашингтоні,

– прокоментували у Корпусі морської піхоти США.

Зазначається, що поліція прибула на місце інциденту і наразі проводить розслідування.

Особистість військовослужбовця не розкривається. Деталі інциденту поки також невідомі.

"Пріоритетами командування є турбота про родину і друзів морського піхотинця", – заявив полковник Дон Томич, командир казарми морської піхоти.