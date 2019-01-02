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      У Вашингтоні застрелили військовослужбовця корпусу морської піхоти

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      Морська піхота США
      Морська піхота США / Фото з відкритих джерел

      Військовослужбовець Корпусу морської піхоти США помер у вівторок від вогнепального поранення після інциденту зі стріляниною на території казарми в Вашингтоні.

      Про це повідомив телеканал CNN.

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      Військовослужбовець Корпусу морської піхоти США помер від вогнепального поранення при виконанні своїх обов'язків в казармах морської піхоти у Вашингтоні,
      – прокоментували у Корпусі морської піхоти США.

      Зазначається, що поліція прибула на місце інциденту і наразі проводить розслідування.

      Особистість військовослужбовця не розкривається. Деталі інциденту поки також невідомі.

      "Пріоритетами командування є турбота про родину і друзів морського піхотинця", – заявив полковник Дон Томич, командир казарми морської піхоти.

      Теги: Жертви Новини США
      Джерело: 24 Канал
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