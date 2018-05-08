В Великобритании хотят запретить влажные салфетки: причина поражает

В Великобритании намерены запретить влажные салфетки. В правительстве государства отмечают, что план по ликвидации пластиковых отходов "включает продукты одноразового использования, такие как влажные салфетки".

Об этом пишет BBC.

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Производителям влажных салфеток придется либо создать салфетку без пластика, или же их потребители будут вынуждены обходиться без этого продукта. Все потому, что они содержат пластик, который не разлагается в природе.

Кроме этого, влажные салфетки являются причиной 93% случаев забитых канализационных труб в Британии. Это побудило правительство и промышленность сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Добавим, что согласно объявленным премьер-министром Великобритании Терезой Мэй планам, до 2042 года в стране должны исчезнуть все "пластиковые отходы, которых можно избежать".

Напомним, недавно международная природоохранная организация "Гринпис" в Великобритании в рамках акции "Ocean of the Future" показала школьникам океанариум, в котором вместо морских животных плавали только пустые бутылки и пластиковые пакеты. Группа детей ожидала увидеть пингвинов и осьминогов, но вместо них обнаружили большое количество мусора.