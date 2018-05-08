У Великобританії хочуть заборонити вологі серветки: причина вражає

У Великій Британії мають намір заборонити вологі серветки. В уряді держави зазначають, що план із ліквідації пластикових відходів "включає продукти одноразового використання, такі як вологі серветки".

Про це пише BBC.

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Виробникам вологих серветок доведеться або створити серветку без пластику, або ж їх споживачі будуть змушені обходитися без цього товару. Все тому, що вони містять пластик, який не розкладається у природі.

Окрім цього, вологі серветки є причиною 93% випадків забитих каналізаційних труб у Британії. Це спонукало уряд та промисловість зосередитись на тому, щоб переконати споживачів не викидати їх у стічні води.

Додамо, що згідно з оголошеними прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей планами, до 2042 року в країні мають зникнути всі "пластикові відходи, яких можна уникнути".

Нагадаємо, нещодавно міжнародна природоохоронна організація "Грінпіс" у Великобританії в рамках акції "Ocean of the Future" показала школярам океанаріум, у якому замість морських тварин плавали лише порожні пляшки і пластикові пакети. Група дітей очікувала побачити пінгвінів і восьминогів, але замість них виявили велику кількість сміття.