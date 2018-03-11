В Великобритании неизвестные присылают людям "письма ненависти"

В Великобритании неизвестные присылают письма с призывами принять участие в "Дне наказания мусульман". В "письмах ненависти" приводится перечень насильственных действий и количество баллов, которые можно получить за их осуществление.

Антитеррористическая полиция рассматривает подобные письма как возможное преступлении на почве ненависти, сообщает ВВС.

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Организация Tell Mama UK отмечает, которая наблюдает за проявлениями ненависти к британским мусульманам, что подобные письма получили люди в Брэдфорде, Лестере, Лондоне, Кардиффе и Шеффилде.

"Это вызвало немалый страх среди общины. Они спрашивают, находятся ли в безопасности, могут ли их дети безопасно играть во дворе. Мы сказали им, чтобы они сохраняли спокойствие и звонили в полицию, если они получат одно из этих писем", — говорит руководитель организации Иман Атат.

В полиции считают поступление "писем ненависти" связанной серией правонарушений. Представитель антитеррористической полиции в северо-восточной Англии сообщил, что по полученным письмам проводится расследование.

Полиция Западного Йоркшира получила уже шесть сообщений о таких "письмах ненависти".