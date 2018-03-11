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У Великобританії невідомі надсилають людям "листи ненависті"

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У Великобританії невідомі надсилають людям
У Великобританії невідомі надсилають людям "листи ненависті" / фото із соцмереж

У Великобританії невідомі надсилають листи з закликами взяти участь у "Дні покарання мусульман". У "листах ненависті" наводиться перелік насильницьких дій та кількість балів, які можна отримати за їх здійснення.

Антитерористична поліція розглядає подібні листи як можливий злочин на ґрунті ненависті, повідомляє ВВС.

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Організація Tell Mama UK, яка спостерігає за проявами ненависті щодо британських мусульман, зазначає, що подібні листи отримали люди в Бредфорді, Лестері, Лондоні, Кардіффі та Шеффілді.

"Це викликало чималий страх серед громади. Вони запитують, чи знаходяться у безпеці, чи можуть їхні діти безпечно грати на подвір'ї. Ми сказали їм, щоб вони зберігали спокій та телефонували до поліції, якщо вони отримають один з цих листів", – говорить керівник організації Іман Атат.

В поліції вважають надходження "листів ненависті" пов'язаною серією правопорушень. Речник антитерористичної поліції у північно-східній Англії повідомив, що щодо отриманих листів проводять розслідування.

Поліція Західного Йоркширу отримала вже шість повідомлень про такі "листи ненависті".

Теги: Великобританія релігія
Джерело: 24 Канал
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