В Великобритании перевернулся автобус: фото
В английском графстве Кент из-за опрокидывания автобуса пострадал 41 человек.
Об этом пишет SkyNews.
Трое пострадавших получили существенные травмы. Чтобы вытянуть людей из автобуса, спасателям пришлось привлечь спецсредства.
На месте аварии работают медики и полиция.
Авария в Великобритании
Источник: 24 Канал
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