У Великобританії перекинувся автобус
В англійському графстві Кент через перекидання автобуса постраждала 41 особа.
Про це пише SkyNews.
Троє постраждалих зазнали суттєвих травм. Щоб повитягувати людей з автобуса, рятувальникам довелося залучити спецзасоби.
На місці аварії працюють медики і поліція.
Джерело: 24 Канал
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