В Великобритании рекордный рост смертей от коронавируса за сутки

В течение последних суток в Великобритании зафиксировали 87 смертей из-за коронавируса. Это наибольший рост с начала эпидемии в стране.

Всего в Великобритании клинически подтвердили 423 случая смерти из-за инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph. Читайте также США могут стать следующим эпицентром вспышки коронавируса За последние 24 часа в Великобритании зафиксировали 87 смертей из-за коронавируса,

– говорится в сообщении. Рекордный рост числа умерших от болезни зафиксировали после усиления карантина. Обратите внимание! Глава правительства Великобритании Борис Джонсон вечером 23 марта объявил о строжайшем карантине. Британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости. О коронавирусе в Британии: коротко По состоянию на 24 марта в стране зафиксировали более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 140 человек, умерли – 423.

Как защищаться от коронавируса / Инфографика 24 канала