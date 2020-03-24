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      В Великобритании рекордный рост смертей от коронавируса за сутки

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      В течение последних суток в Великобритании зафиксировали 87 смертей из-за коронавируса. Это наибольший рост с начала эпидемии в стране.

      Всего в Великобритании клинически подтвердили 423 случая смерти из-за инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph.

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      За последние 24 часа в Великобритании зафиксировали 87 смертей из-за коронавируса,
      – говорится в сообщении.

      Рекордный рост числа умерших от болезни зафиксировали после усиления карантина.

      Обратите внимание! Глава правительства Великобритании Борис Джонсон вечером 23 марта объявил о строжайшем карантине. Британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

      О коронавирусе в Британии: коротко

      • По состоянию на 24 марта в стране зафиксировали более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом.
      • Выздоровели 140 человек, умерли – 423.

      Карантин
      Как защищаться от коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Жертвы Коронавирус Covid-19 Великобритания Здоровье
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