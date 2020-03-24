В Великобритании рекордный рост смертей от коронавируса за сутки
В течение последних суток в Великобритании зафиксировали 87 смертей из-за коронавируса. Это наибольший рост с начала эпидемии в стране.
Всего в Великобритании клинически подтвердили 423 случая смерти из-за инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph.
Читайте также США могут стать следующим эпицентром вспышки коронавируса
За последние 24 часа в Великобритании зафиксировали 87 смертей из-за коронавируса,
– говорится в сообщении.
Рекордный рост числа умерших от болезни зафиксировали после усиления карантина.
Обратите внимание! Глава правительства Великобритании Борис Джонсон вечером 23 марта объявил о строжайшем карантине. Британцы обязаны находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.
О коронавирусе в Британии: коротко
- По состоянию на 24 марта в стране зафиксировали более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- Выздоровели 140 человек, умерли – 423.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии