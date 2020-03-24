У Великій Британії рекордне зростання смертей від коронавірусу за добу
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Впродовж останньої доби у Великій Британії зафіксували 87 смертей через коронавірус. Це найбільше зростання з початку епідемії у країні.
Загалом у Великій Британії клінічно підтвердили 423 випадки смерті через інфікування коронавірусом. Про це повідомляє The Telegraph.
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За останні 24 години у Великій Британії зафіксували 87 смертей через коронавірус,
– йдеться у повідомленні.
Рекордне зростання кількості померлих від недуги зафіксували після посилення карантину.
Зверніть увагу! Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про суворий карантин. Британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки у випадку нагальної потреби.
Основне про коронавірус у Британії
- Станом на 24 березня у країні зафіксували понад 8 тисяч випадків зараження коронавірусом.
- Одужали 140 людей, померли – 423.
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