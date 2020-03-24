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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Великій Британії рекордне зростання смертей від коронавірусу за добу

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      У Великій Британії рекордне зростання смертей від коронавірусу / hromadske.radio

      Впродовж останньої доби у Великій Британії зафіксували 87 смертей через коронавірус. Це найбільше зростання з початку епідемії у країні.

      Загалом у Великій Британії клінічно підтвердили 423 випадки смерті через інфікування коронавірусом. Про це повідомляє The Telegraph.

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      За останні 24 години у Великій Британії зафіксували 87 смертей через коронавірус,
      – йдеться у повідомленні.

      Рекордне зростання кількості померлих від недуги зафіксували після посилення карантину.

      Зверніть увагу! Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про суворий карантин. Британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки у випадку нагальної потреби.

      Основне про коронавірус у Британії

      • Станом на 24 березня у країні зафіксували понад 8 тисяч випадків зараження коронавірусом.
      • Одужали 140 людей, померли – 423.

      Карантин
      Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Жертви Коронавірус Covid-19 Велика Британія Здоров'я
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