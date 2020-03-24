У Великій Британії рекордне зростання смертей від коронавірусу за добу

Впродовж останньої доби у Великій Британії зафіксували 87 смертей через коронавірус. Це найбільше зростання з початку епідемії у країні.

Загалом у Великій Британії клінічно підтвердили 423 випадки смерті через інфікування коронавірусом. Про це повідомляє The Telegraph. Читайте також США можуть стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу За останні 24 години у Великій Британії зафіксували 87 смертей через коронавірус,

– йдеться у повідомленні. Рекордне зростання кількості померлих від недуги зафіксували після посилення карантину. Зверніть увагу! Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон увечері 23 березня оголосив про суворий карантин. Британці зобов'язані перебувати вдома, а на вулицю виходити тільки у випадку нагальної потреби. Основне про коронавірус у Британії Станом на 24 березня у країні зафіксували понад 8 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Одужали 140 людей, померли – 423.

Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу