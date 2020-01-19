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      В Великобритании включили трезубец в антитеррористический документ: Украина возмущена

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      Украина требует от полиции Великобритании удалить трезубец из антитеррористического пособия / ua.krymr.com

      Антитеррористический отдел полиции Великобритании включил украинский тризуб в список опасных символов в рамках кампании борьбы против экстремизма. Документ уже разослали медицинским работникам и преподавателям образовательных учреждений.

      Британская полиция заявляет, что руководство распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе "Превенция" по борьбе с радикализацией. Он предназначен для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористических актов.

      Интересно: "Азов" – патриоты или террористы: почему США взялись за ветеранов полка

      В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", приведен герб Украины под названием "украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.


      Герб Украины в английском пособии / twitter.com/UkrEmbLondon

      В то же время, посольство Украины назвало размещение герба Украины в документе наряду с нацистскими символами возмутительным. Дипломаты требуют немедленно удалить трезубец из пособия и принести официальные извинения Украине.

      Полиция Великобритании настаивает на том, что это пособие не имеет целью определить все группы, которые он описывает, как экстремистские. Правоохранители уточнили, что он имеет целью улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться.

      В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена также символика полка "Азов".


       

      Что известно о дискредитации против "Азова"?
      40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

      В ответ в полке "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Так же на дискредитационную кампанию пожаловался и министр внутренних дел Арсен Аваков.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Скандал Терроризм "Азов" Великобритания Новости политики
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