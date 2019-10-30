"Азов" – патриоты или террористы: почему США взялись за ветеранов полка
В середине октября в США решили внести ветеранов полка "Азов" в так называемые "черные списки" и признать террористами как ИГИЛ и "Хезболлу". Почему так произошло и чем грозит Украине эта история – читайте дальше.
Почему США хотят внести "Азов" в "черные списки"
Соответствующий документ уже подписали 40 из 235 демократов нижней палаты. Мол, "Азов" связан с террористом, который в марте открыл стрельбу в двух новозеландских мечетях.
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В соцсетях стрелок щеголял тем, что тренировался вместе с бойцами полка "Азов" в Украине и имел при себе его символику. В списке иностранных террористических организаций США фигурируют Аль-Каида, ИГИЛ, "Хамас", "Хезболла".
Реакция "азовцев"
"Азовцы" называют это информационной атакой, а любые связи с стрелком из Новой Зеландии – полной ерундой. Однако частично в таких сравнениях сами виноваты, отметил эксперт Виталий Дейнега.
Однозначно надо было меньше играть с разными вещами, которые сейчас неприемлемы на Западе. Это довольно такая утраправая риторика местами, гомофобская риторика, но игрался ли "Азов" с ними в такой степени?
– пояснил руководитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.
Стоит отметить, что полк "Азов" – боевое подразделение, которое имеет только косвенное отношение с общественными организациями, которым положили начало ветераны полка – "Нацкорпус" и "Нацдружины". Боевой "Азов" исключительно воюет и не участвует в общественных акциях.
Какие могут быть последствия для Украины
Однако, заявление американских конгрессменов – это не русские сказки, а серьезное обвинение.
"Даже в контексте процедуры, я не говорю признания, это вообще будет катастрофой, но если начнется процедура, то это будет реальный накал всему добровольческому движению и волонтерскому, всем кто это делал", – отметил министр иностранных дел 2014 – 2019 годов Павел Климкин.
Смотрите полный видеокомментарий Павла Климкина:
Но это не должно повлиять на военную помощь из США.
И видим, что в Конгрессе есть достаточная поддержка идеи продолжения военной помощи и сотрудничества с Украиной. Но, конечно, если мы будем пропускать вот такие выпады против украинских Вооруженных сил, то это может изменить ситуацию,
– отметил председатель комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.
Поэтому в МИД хоть и не оперативно, но все же доводят до США украинскую позицию.
"Мы работаем тесно с МВД над тем, чтобы предоставить каждому из этих конгрессменов разъяснения детальные, что такое батальон "Азов", что означает полк "Азов", – добавил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
К слову, нардепы трех фракций и внефракционные уже подписали письмо к американским конгрессменам с пояснениями и просьбой спокойно разобраться в фактах.