"Азов" – патриоты или террористы: почему США взялись за ветеранов полка

В середине октября в США решили внести ветеранов полка "Азов" в так называемые "черные списки" и признать террористами как ИГИЛ и "Хезболлу". Почему так произошло и чем грозит Украине эта история – читайте дальше.

Почему США хотят внести "Азов" в "черные списки"

Соответствующий документ уже подписали 40 из 235 демократов нижней палаты. Мол, "Азов" связан с террористом, который в марте открыл стрельбу в двух новозеландских мечетях.

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В соцсетях стрелок щеголял тем, что тренировался вместе с бойцами полка "Азов" в Украине и имел при себе его символику. В списке иностранных террористических организаций США фигурируют Аль-Каида, ИГИЛ, "Хамас", "Хезболла".

Violent white supremacist groups meet all of the @StateDept criteria for inclusion on the list of Foreign Terrorist Organizations, but for some reason they refuse to label these groups as terrorists that they are, hampering law enforcement's ability to keep us safe. pic.twitter.com/1PTeXrq0Du — Rep. Max Rose (@RepMaxRose) October 16, 2019

Реакция "азовцев"

"Азовцы" называют это информационной атакой, а любые связи с стрелком из Новой Зеландии – полной ерундой. Однако частично в таких сравнениях сами виноваты, отметил эксперт Виталий Дейнега.

Однозначно надо было меньше играть с разными вещами, которые сейчас неприемлемы на Западе. Это довольно такая утраправая риторика местами, гомофобская риторика, но игрался ли "Азов" с ними в такой степени?

– пояснил руководитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Стоит отметить, что полк "Азов" – боевое подразделение, которое имеет только косвенное отношение с общественными организациями, которым положили начало ветераны полка – "Нацкорпус" и "Нацдружины". Боевой "Азов" исключительно воюет и не участвует в общественных акциях.

Какие могут быть последствия для Украины

Однако, заявление американских конгрессменов – это не русские сказки, а серьезное обвинение.

"Даже в контексте процедуры, я не говорю признания, это вообще будет катастрофой, но если начнется процедура, то это будет реальный накал всему добровольческому движению и волонтерскому, всем кто это делал", – отметил министр иностранных дел 2014 – 2019 годов Павел Климкин.

Смотрите полный видеокомментарий Павла Климкина:

Но это не должно повлиять на военную помощь из США.

И видим, что в Конгрессе есть достаточная поддержка идеи продолжения военной помощи и сотрудничества с Украиной. Но, конечно, если мы будем пропускать вот такие выпады против украинских Вооруженных сил, то это может изменить ситуацию,

– отметил председатель комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Поэтому в МИД хоть и не оперативно, но все же доводят до США украинскую позицию.

"Мы работаем тесно с МВД над тем, чтобы предоставить каждому из этих конгрессменов разъяснения детальные, что такое батальон "Азов", что означает полк "Азов", – добавил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

К слову, нардепы трех фракций и внефракционные уже подписали письмо к американским конгрессменам с пояснениями и просьбой спокойно разобраться в фактах.