"Азов" – патріоти чи терористи: чому США взялись за ветеранів полку

Всередині жовтня у США вирішили внести ветеранів полку "Азов" до так званих "чорних списків" та визнати терористами як ІГІЛ та "Хезболлу". Чому так сталося та чим загрожує Україні ця історія – читайте далі.

Чому США хочуть внести "Азов" до "чорних списків"

Відповідний документ вже підписали 40 з 235 демократів нижньої палати. Мовляв, "Азов" пов'язаний із терористом, який у березні вчинив стрілянину у двох новозеландських мечетях.

До слова: Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського

У соцмережах стрілок хизувався тим, що тренувався разом з бійцями полку "Азов" в Україні і мав при собі його символіку. У списку іноземних терористичних організацій США фігурують: Аль-Каїда, ІДІЛ, "Хамас", "Хезболла".

Violent white supremacist groups meet all of the @StateDept criteria for inclusion on the list of Foreign Terrorist Organizations, but for some reason they refuse to label these groups as terrorists that they are, hampering law enforcement's ability to keep us safe. pic.twitter.com/1PTeXrq0Du — Rep. Max Rose (@RepMaxRose) October 16, 2019

Реакція "азовців"

"Азовці" називають це інформаційною атакою, а будь-які зв'язки зі стрілком з Нової Зеландії – повною нісенітницею. Проте частково у таких порівняннях самі винні, зазначив експерт Віталій Дейнега.

Однозначно треба було менше гратися з різними речами, які зараз неприйнятні на Заході. Це доволі така утраправа риторика місцями, гомофобська риторика, але чи "Азов" грався з ними в такій мірі?,

– пояснив керівник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Варто зазначити, що полк "Азов" – бойовий підрозділ, який має лише опосередкований зв'язок із громадськими організаціями, які започаткували ветерани полку, – "Нацкорпус" та "Нацдружини". Бойовий "Азов" виключно воює та не бере участі у громадських акціях.

Які можуть бути наслідки для України

Однак, заява американських конгресменів – це не російські казки, а серйозне звинувачення.

"Навіть в контексті процедури, я не кажу визнання, це взагалі буде катастрофою, але якщо почнеться процедура, то це буде реальний накал всьому добровольчому руху і волонтерському, всім хто це робив", – зазначив міністр закордонних справ 2014 – 2019 років Павло Клімкін.

Дивіться повний відеокоментар Павла Клімкіна:

Але це не має вплинути на військову допомогу з США.

І бачимо, що в Конгресі є достатня підтримка ідеї продовження військової допомоги і співпраці з Україною. Але, звичайно, якщо ми будемо пропускати ось такі випади проти українських Збройних сил, то це може змінити ситуацію,

– наголосив голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

Тож у МЗС хоч і не оперативно, але все ж таки доводять США українську позицію.

"Ми працюємо тісно з МВС над тим, щоб надати кожному з цих конгресменів роз'яснення детальні, що таке батальйон "Азов", що таке полк "Азов", – додав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

До слова, нардепи трьох фракцій та позафракційні вже підписали листа до американських конгресменів з поясненнями та проханням спокійно розібратися у фактах.