"Азов" – патріоти чи терористи: чому США взялись за ветеранів полку
Всередині жовтня у США вирішили внести ветеранів полку "Азов" до так званих "чорних списків" та визнати терористами як ІГІЛ та "Хезболлу". Чому так сталося та чим загрожує Україні ця історія – читайте далі.
Чому США хочуть внести "Азов" до "чорних списків"
Відповідний документ вже підписали 40 з 235 демократів нижньої палати. Мовляв, "Азов" пов'язаний із терористом, який у березні вчинив стрілянину у двох новозеландських мечетях.
До слова: Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського
У соцмережах стрілок хизувався тим, що тренувався разом з бійцями полку "Азов" в Україні і мав при собі його символіку. У списку іноземних терористичних організацій США фігурують: Аль-Каїда, ІДІЛ, "Хамас", "Хезболла".
Реакція "азовців"
"Азовці" називають це інформаційною атакою, а будь-які зв'язки зі стрілком з Нової Зеландії – повною нісенітницею. Проте частково у таких порівняннях самі винні, зазначив експерт Віталій Дейнега.
Однозначно треба було менше гратися з різними речами, які зараз неприйнятні на Заході. Це доволі така утраправа риторика місцями, гомофобська риторика, але чи "Азов" грався з ними в такій мірі?,
– пояснив керівник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.
Варто зазначити, що полк "Азов" – бойовий підрозділ, який має лише опосередкований зв'язок із громадськими організаціями, які започаткували ветерани полку, – "Нацкорпус" та "Нацдружини". Бойовий "Азов" виключно воює та не бере участі у громадських акціях.
Які можуть бути наслідки для України
Однак, заява американських конгресменів – це не російські казки, а серйозне звинувачення.
"Навіть в контексті процедури, я не кажу визнання, це взагалі буде катастрофою, але якщо почнеться процедура, то це буде реальний накал всьому добровольчому руху і волонтерському, всім хто це робив", – зазначив міністр закордонних справ 2014 – 2019 років Павло Клімкін.
Дивіться повний відеокоментар Павла Клімкіна:
Але це не має вплинути на військову допомогу з США.
І бачимо, що в Конгресі є достатня підтримка ідеї продовження військової допомоги і співпраці з Україною. Але, звичайно, якщо ми будемо пропускати ось такі випади проти українських Збройних сил, то це може змінити ситуацію,
– наголосив голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.
Тож у МЗС хоч і не оперативно, але все ж таки доводять США українську позицію.
"Ми працюємо тісно з МВС над тим, щоб надати кожному з цих конгресменів роз'яснення детальні, що таке батальйон "Азов", що таке полк "Азов", – додав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
До слова, нардепи трьох фракцій та позафракційні вже підписали листа до американських конгресменів з поясненнями та проханням спокійно розібратися у фактах.