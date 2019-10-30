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      "Азов" – патріоти чи терористи: чому США взялись за ветеранів полку

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      Всередині жовтня у США вирішили внести ветеранів полку "Азов" до так званих "чорних списків" та визнати терористами як ІГІЛ та "Хезболлу". Чому так сталося та чим загрожує Україні ця історія – читайте далі.

      Чому США хочуть внести "Азов" до "чорних списків"

      Відповідний документ вже підписали 40 з 235 демократів нижньої палати. Мовляв, "Азов" пов'язаний із терористом, який у березні вчинив стрілянину у двох новозеландських мечетях.

      До слова: Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського

      У соцмережах стрілок хизувався тим, що тренувався разом з бійцями полку "Азов" в Україні і мав при собі його символіку. У списку іноземних терористичних організацій США фігурують: Аль-Каїда, ІДІЛ, "Хамас", "Хезболла".

      Реакція "азовців"

      "Азовці" називають це інформаційною атакою, а будь-які зв'язки зі стрілком з Нової Зеландії – повною нісенітницею. Проте частково у таких порівняннях самі винні, зазначив експерт Віталій Дейнега.

      Однозначно треба було менше гратися з різними речами, які зараз неприйнятні на Заході. Це доволі така утраправа риторика місцями, гомофобська риторика, але чи "Азов" грався з ними в такій мірі?,
      – пояснив керівник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Варто зазначити, що полк "Азов" – бойовий підрозділ, який має лише опосередкований зв'язок із громадськими організаціями, які започаткували ветерани полку, – "Нацкорпус" та "Нацдружини". Бойовий "Азов" виключно воює та не бере участі у громадських акціях.

      Які можуть бути наслідки для України

      Однак, заява американських конгресменів – це не російські казки, а серйозне звинувачення.

      "Навіть в контексті процедури, я не кажу визнання, це взагалі буде катастрофою, але якщо почнеться процедура, то це буде реальний накал всьому добровольчому руху і волонтерському, всім хто це робив", – зазначив міністр закордонних справ 2014 – 2019 років Павло Клімкін.

      Дивіться повний відеокоментар Павла Клімкіна:

      Але це не має вплинути на військову допомогу з США. 

      І бачимо, що в Конгресі є достатня підтримка ідеї продовження військової допомоги і співпраці з Україною. Але, звичайно, якщо ми будемо пропускати ось такі випади проти українських Збройних сил, то це може змінити ситуацію,
      – наголосив голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

      Тож у МЗС хоч і не оперативно, але все ж таки доводять США українську позицію.

      "Ми працюємо тісно з МВС над тим, щоб надати кожному з цих конгресменів роз'яснення детальні, що таке батальйон "Азов", що таке полк "Азов", – додав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

      До слова, нардепи трьох фракцій та позафракційні вже підписали листа до американських конгресменів з поясненнями та проханням спокійно розібратися у фактах.

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      Автор: Оксана Тропотяга, Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Богдан Яременко "Азов" Війна на Донбасі Тероризм Павло Клімкін
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