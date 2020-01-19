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      У Великій Британії включили тризуб в антитерористичний документ: Україна обурена

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      Україна вимагає від поліції Великої Британії видалити тризуб з антитерористичного посібника / ua.krymr.com

      Антитерористичний відділ поліції Великої Британії включив український тризуб у список небезпечних символів в межах кампанії боротьби проти екстремізму. Документ вже розіслали медичним працівникам та викладачам освітніх закладів.

      Британська поліція заявляє, що посібник поширюється по всій Англії в межах підготовки до програми "Превенція" з боротьби з радикалізацією. Він призначеній для того, щоб упіймати осіб, які можуть загрожувати вчиненням терористичних актів.

      Цікаво: "Азов" – патріоти чи терористи: чому США взялись за ветеранів полку

      У візуальному розділі посібника з виявлення знаків та символів праворадикальних груп, у секції "тату", наведений герб України під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.


      Герб України в англійському посібнику / twitter.com/UkrEmbLondon

      Водночас, посольство України назвало розміщення гербу України у документі поряд з нацистськими символами обурливим. Дипломати вимагають негайно видалити тризуб з посібника і принести офіційні вибачення Україні.

      Поліція Великої Британії наполягає на тому, що цей посібник не має на меті визначити всі групи, які він описує, як екстремістські. Правоохоронці уточнили, що він має на меті покращити розуміння знаків та символів, з якими люди можуть зіткнутися.

      У розділі організацій, що сповідують ідею домінування білої раси, наведена також символіка полку "Азов".


       

      Що відомо про дискредитацію проти "Азова"?40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Так само на дикредитаційну кампанію поскаржився і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Велика Британія "Азов" Тероризм Скандал
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