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В Великобритании выбирают самое уродливое здание страны: фото

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В Британии продолжается конкурс Carbuncle Cup
В Британии продолжается конкурс Carbuncle Cup / Фото из открытых источников

Ежегодно в Великобритании самому уродливому зданию страны вручается антипремия Carbuncle Cup.

Об этом сообщил архитектурный журнал Building Design.

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Издание объявило список претендентов на звание самого уродливого архитектурного сооружения страны. Решение принимается голосованием жюри под председательством главного редактора журнала Томаса Лейна. Результаты будут объявлены 5 сентября.

Нынешний список претендентов выглядит так:

Великобританія, будівлі, антипреміяLewisham Gateway (PRP Architects)

Этот жилой комплекс строится в непрестижном районе южной части Лондона. Сейчас уже возведено два здания и еще два находятся на этапе строительства.

Великобританія, антипремія, будівліHaydn Tower, Nine Elms Point (Rolfe Judd)

Жилой комплекс расположен на юго-западе Лондона. В данный момент все еще находится на этапе строительства. Он будет состоять из трех зданий высотой от 28 до 37 этажей.

великобританія, антипремія, будівліRedrock Stockport (BDP)

Здание торгового центра, расположеного в южной части Манчестера. Он охватывает 10 кинозалов, зоны питания, торговые площадки и зону для парковки.

Британія, будівлі, антипремія
Pace Jefford Moore Architects

Частный дом, расположенный на юге Лондона, построен с учетом последних достижений в сфере экономии энергопотребления. Фаворит антипремии Carbuncle Cup.

Великобританія, антипремія, будівлі

Shankly Hotel (Signature Living)

Больше всего претензий к этому зданию из-за мансарды, выполненной в стиле постконструктивизма рядом с основным строением отеля в стиле модерн. Дом расположен в Ливерпуле.

 

Великобританія, будівлі, антипремія
Beckley Point (Boyes Rees Architects)

Здание 23-этажного студенческого общежития в городе Плимут. Дом разительно отличается от городского пейзажа. Сейчас это самое высокое здание на юго-западе Англии. Высота сооружения – 80 метров.

 

Теги: Курьезные новости Великобритания
Источник: 24 Канал
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