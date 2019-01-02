В Венеции для "туристов-однодневок" введут налог

В бюджете Италии на 2019 год прописано положение, согласно которому местные власти Венеции введут налог для туристов, прибывающих в город на один день без ночевки. Нововведения вступят в силу с июля.

Об этом сообщает BBC.

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Плата будет колебаться от 2,5 евро до 10 евро в зависимости от сезона.

Обосновывают такое решение необходимостью поддерживать чистоту и порядок в городе. По подсчетам властей, дополнительный туристический сбор ежегодно будет пополнять бюджет города на 50 миллионов евро.

Отметим, что местные жители уже не один год протестуют из-за того, что значительный поток туристов загрязняет город. В частности, в Венецию прибывает чрезвычайно много круизных лайнеров, что является одной из основных причин загрязнения окружающей среды.



Венеция

Туристы уже платят налог, но часто он включен в стоимость гостиничных номеров. Также подобный налоговый сбор уплачивают, когда посещают крошечные Эолийские острова в Италии. И сейчас остается непонятным, что заменит новый налог старый городской сбор.

По словам чиновников, не должно возникнуть проблем с идентификацией туристов, которые прибывают в город на судах для дневного отдыха без ночевки. Мол, здесь процесс довольно простой. Однако значительно сложнее установить, на какое время приезжают отдыхать лица, которые достаются воздушным, автомобильным или железнодорожным транспортом.

Местные жители, работники и студенты будут освобождены от туристического сбора.