01:49
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Венеции для "туристов-однодневок" введут налог

      35 Читати новину українською
      Венеция
      Венеция / Фото из открытых источников

      В бюджете Италии на 2019 год прописано положение, согласно которому местные власти Венеции введут налог для туристов, прибывающих в город на один день без ночевки. Нововведения вступят в силу с июля.

      Об этом сообщает BBC

      Читайте также: Тысячи украинцев хотят отпраздновать зимние праздники в Египте: насколько там безопасно

      Плата будет колебаться от 2,5 евро до 10 евро в зависимости от сезона.

      Обосновывают такое решение необходимостью поддерживать чистоту и порядок в городе. По подсчетам властей, дополнительный туристический сбор ежегодно будет пополнять бюджет города на 50 миллионов евро.

      Отметим, что местные жители уже не один год протестуют из-за того, что значительный поток туристов загрязняет город. В частности, в Венецию прибывает чрезвычайно много круизных лайнеров, что является одной из основных причин загрязнения окружающей среды.


      Венеция

      Туристы уже платят налог, но часто он включен в стоимость гостиничных номеров. Также подобный налоговый сбор уплачивают, когда посещают крошечные Эолийские острова в Италии. И сейчас остается непонятным, что заменит новый налог старый городской сбор.

      По словам чиновников, не должно возникнуть проблем с идентификацией туристов, которые прибывают в город на судах для дневного отдыха без ночевки. Мол, здесь процесс довольно простой. Однако значительно сложнее установить, на какое время приезжают отдыхать лица, которые достаются воздушным, автомобильным или железнодорожным транспортом.

      Местные жители, работники и студенты будут освобождены от туристического сбора.

      Теги: Отдых Налоги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Саудовский журналист записал свое убийство на Apple Watch, – Турецкие СМИ
       13 октября 2018 , 16:59
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей
       сегодня , 08:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук