У Венеції для "туристів-одноденок" запровадять податок

У бюджеті Італії на 2019 рік прописане положення, згідно з яким місцева влада Венеції введе податок для туристів, які прибувають у місто на один день без ночівлі. Нововведення набудуть чинності з липня.

Про це повідомляє BBC.

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Плата коливатиметься від 2,5 євро до 10 євро залежно від сезону.

Обґрунтовують таке рішення необхідністю підтримувати чистоту і порядок у місті. За підрахунками влади, додатковий туристичний збір щорічно поповнюватиме бюджет міста на 50 мільйонів євро.

Зазначимо, що місцеві мешканці вже не один рік протестують через те, що значний потік туристів забруднює місто. Зокрема, до Венеції прибуває надзвичайно багато круїзних лайнерів, що є однією з основних причин забруднення навколишнього середовища.



Венеція

Туристи вже сплачують податок, але часто він включений у вартість готельних номерів. Також подібний податковий збір сплачують, коли відвідують крихітні Еолійські острови в Італії. Та наразі лишається незрозумілим, що замінить новий податок старий міській збір.

За словами чиновників, не має виникнути проблем із ідентифікацією туристів, які прибувають у місто на суднах для денного відпочинку без ночівлі. Мовляв, тут процес доволі простий. Проте значно складніше встановити, на який час приїжджають відпочивати особи, які дістаються повітряним, автомобільним або залізничним транспортом.

Місцеві жителі, працівники та студенти будуть звільнені від туристичного збору.