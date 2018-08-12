В Венгрии перевернулся украинский автобус: пострадали 14 человек
В субботу, 11 августа, на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами. По данным венгерской полиции, ДТП случилось в местности Ноград на границе со Словакией.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах случилась авария.
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Известно, всего в результате ДТП пострадали 14 человек, хотя некоторые местные СМИ сообщают о 13 пострадавших. Четверых из них доставили вертолетами в больницы Будапешта.
Украинский автобус перевернулся в Венгрии
ДТП с украинским автобусом в Венгрии
В аварии с украинским автобусом в Венгрии пострадали 14 человек
Источник: 24 Канал
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