В Венгрии перевернулся украинский автобус: пострадали 14 человек

В субботу, 11 августа, на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами. По данным венгерской полиции, ДТП случилось в местности Ноград на границе со Словакией.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах случилась авария.

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Известно, всего в результате ДТП пострадали 14 человек, хотя некоторые местные СМИ сообщают о 13 пострадавших. Четверых из них доставили вертолетами в больницы Будапешта.



Украинский автобус перевернулся в Венгрии