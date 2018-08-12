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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Угорщині перекинувся український автобус: постраждали 14 осіб

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В Угорщині перекинувся український автобус
В Угорщині перекинувся український автобус / Mukachevo.net

У суботу, 11 серпня, на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами. За даними угорської поліції, ДТП трапилась у місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. Наразі невідомо, за яких обставин трапилася аварія.

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Відомо, загалом внаслідок ДТП постраждали 14 людей, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють про 13 постраждалих. Чотирьох з них доставили вертольотами до лікарень Будапешта.

ДТП Угорщина аварія автобус українців
Український автобус перекинувся в Угорщині

Угорщина ДТП автобус українці
ДТП з українським автобусом в Угорщині
Угорщина ДТП аварія українці автобус
В аварії з українським автобусом в Угорщині постраждали 14 людей

Теги: Новини України Угорщина Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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