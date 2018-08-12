В Угорщині перекинувся український автобус: постраждали 14 осіб

У суботу, 11 серпня, на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами. За даними угорської поліції, ДТП трапилась у місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. Наразі невідомо, за яких обставин трапилася аварія.

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Відомо, загалом внаслідок ДТП постраждали 14 людей, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють про 13 постраждалих. Чотирьох з них доставили вертольотами до лікарень Будапешта.



Український автобус перекинувся в Угорщині