В Угорщині перекинувся український автобус: постраждали 14 осіб
У суботу, 11 серпня, на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами. За даними угорської поліції, ДТП трапилась у місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною.
Про це повідомляє Mukachevo.net.
Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. Наразі невідомо, за яких обставин трапилася аварія.
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Відомо, загалом внаслідок ДТП постраждали 14 людей, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють про 13 постраждалих. Чотирьох з них доставили вертольотами до лікарень Будапешта.
Український автобус перекинувся в Угорщині
ДТП з українським автобусом в Угорщині
В аварії з українським автобусом в Угорщині постраждали 14 людей
Джерело: 24 Канал
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