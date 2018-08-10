Смертельна ДТП на Запоріжжі: водій вантажівки прокоментував зіткнення

У суботу, 11 серпня, Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя виніс запобіжний захід водію "КамАЗа", підозрюваного у скоєні смертельної аварії. Його вантажівка в'їхала у маршрутку з людьми, які поверталися з курортної Кирилівки. П'ятеро дітей та один дорослий загинули, ще 15 пасажирів опинились у лікарні.

Водій у стані шоку та не може повірити у те, що сталось. 31-річний мешканець Краматорська Руслан Щербина був за кермом тієї злощасної вантажівки. Розповів, що все було як у жахливому сні.

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"Кермо не крутилося. Я намагався уникнути зіткнення, тиснув на гальма. А мене тягнуло вліво, а потім удар", – пояснив водій вантажівки.

Прокуратура вимагала для нього максимального покарання – арешту. У той час, як адвокати просили про цілодобовий домашній арешт. Оскільки водій має постійне місце роботи, сім'ю і утримує малолітню дитину. Вислухавши всі сторони, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Лікарі тим часом продовжують боротись за життя постраждалих у аварії. Після ДТП 15 пасажирів госпіталізували до трьох різних медзакладів. У пацієнтів – черепно-мозкові травми, переломи хребта, ребер та ключиці, сильні забої. Наразі частину вже виписали. Зокрема, у клінічній обласній лікарні із 10 постраждалих виписали вже 5 осіб. Стан решти оцінюють як стабільний.

Двоє пацієнтів, які перебувають у реанімації потребують глибокого динамічного спостереження, діагностики, додаткової роботи з психологами. З понеділка, можливо, переведемо їх в стаціонарне відділення. Один пацієнт середнього ступеня тяжкості, в свідомості, але вимагає спостереження,

– зазначив головний лікар обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

Найважче пацієнтам перебороти емоційні травми. Із ними постійно перебувають психологи. Люди досі у стані шоку та не можуть пережити смерть близьких. В аварії загинули п'ятеро дітей, троє хлопчиків та дві дівчинки, а також дорослий.

Тим часом, у поліції продовжують розслідування трагедії. Зокрема, уже з'ясували, що водій маршрутки, яка їхала з Кирилівки, не мав права перевозити пасажирів. Адже в нього не було жодних дозвільних документів.