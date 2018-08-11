Смертельное ДТП на Запорожье: водитель грузовика прокомментировал столкновение

В субботу, 11 августа, Орджоникидзевский районный суд Запорожья вынес меру пресечения водителю "КамАЗа", подозреваемого в совершении смертельной аварии. Его грузовик въехал в маршрутку с людьми, которые возвращались из курортной Кирилловки. Пятеро детей и один взрослый погибли, еще 15 пассажиров оказались в больнице.

Водитель в состоянии шока и не может поверить в то, что произошло. 31-летний житель Краматорска Руслан Щербина был за рулем того злополучного грузовика. Рассказал, что все было как в кошмарном сне.

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"Руль не крутился. Я пытался избежать столкновения, давил на тормоза. А меня тянуло влево, а затем удар", – объяснил водитель грузовика.

Прокуратура требовала для него максимального наказания – ареста. В то время, как адвокаты просили о круглосуточном домашнем аресте. Поскольку водитель имеет постоянное место работы, семью и содержит малолетнего ребенка. Выслушав все стороны, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.

Врачи тем временем продолжают бороться за жизни пострадавших в аварии. После ДТП 15 пассажиров госпитализировали в три различных медучреждения. У пациентов – черепно-мозговые травмы, переломы позвоночника, ребер и ключицы, сильные ушибы. Сейчас часть уже выписали. В частности, в клинической областной больнице из 10 пострадавших выписали уже 5 человек. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Два пациента, которые находятся в реанимации, требуют глубокого динамического наблюдения, диагностики, дополнительной работы с психологами. С понедельника, возможно, переведем их в стационарное отделение. Один пациент средней степени тяжести, в сознании, но требует наблюдения,

– отметил главный врач областной клинической больницы Игорь Шишка.

Тяжелее всего пациентам преодолеть эмоциональные травмы. С ними постоянно находятся психологи. Люди до сих пор в шоке и не могут пережить смерть близких. В аварии погибли пятеро детей, три мальчика и две девочки, а также взрослый.

Между тем, в полиции продолжают расследование трагедии. В частности, уже выяснили, что водитель маршрутки, которая ехала из Кирилловки, не имел права перевозить пассажиров. Ведь у него не было никаких разрешительных документов.