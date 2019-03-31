В Венгрии умер глава Украинской общины

В субботу вечером, 30 марта, скончался президент Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрий Кравченко.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил об этом в своем Twitter.

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Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!

– заявил глава МИД.

Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства.

Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять! Isten nyugosztalja! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2019 р.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook вспомнила, что он был "всегда улыбающийся, открытый и позитивный, с невероятным количеством идей и планов, всегда готов подставить плечо и помочь".

В мая 2018 года украинская община в Венгрии во главе с Юрием Кравченко требовала от своего депутата сложить мандат из-за того, что он посетил территорию оккупированного Крыма в обход украинского законодательства. Соответствующее заявление кроме Кравченко тогда подписала также представитель украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитта Суперак.