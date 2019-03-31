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      В Венгрии умер глава Украинской общины

      23 Читати новину українською
      Юрий Кравченко
      Юрий Кравченко / Фото из открытых источников

      В субботу вечером, 30 марта, скончался президент Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрий Кравченко.

      Министр иностранных дел Павел Климкин заявил об этом в своем Twitter.

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      Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!
      – заявил глава МИД.

      Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook вспомнила, что он был "всегда улыбающийся, открытый и позитивный, с невероятным количеством идей и планов, всегда готов подставить плечо и помочь".

      В мая 2018 года украинская община в Венгрии во главе с Юрием Кравченко требовала от своего депутата сложить мандат из-за того, что он посетил территорию оккупированного Крыма в обход украинского законодательства. Соответствующее заявление кроме Кравченко тогда подписала также представитель украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитта Суперак.

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      Теги: Венгрия Потери Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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