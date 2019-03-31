В Угорщині помер глава української громади

У суботу ввечері, 30 березня, помер президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про це у своєму Twitter.

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Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства. Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять!

– заявив голова МЗС.

Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства.

Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять! Isten nyugosztalja! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2019 р.

Посол України в Угорщині Любов Непоп на своїй сторінці у Facebook згадала, що він був "завжди усміхнений, відкритий і позитивний, з неймовірною кількістю ідей і планів, завжди готовий підставити плече і допомогти".

У травні 2018 року українська громада в Угорщині на чолі з Юрієм Кравченком вимагала від свого депутата скласти мандат через те, що він відвідав територію окупованого Криму в обхід українського законодавства. Відповідну заяву крім Кравченка тоді підписала також представник української меншини в парламенті Угорщини Брігітта Суперак.