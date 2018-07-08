В Верховной Раде предлагают ввести компенсации пассажирам в случае задержки авиарейсов

Депутаты Верховной Рады Украины предложили ввести компенсации пассажирам в случае длительных задержек их авиарейсов. Таким образом народные избранники хотят приблизить соответствующие статьи Воздушного кодекса Украины к европейским нормам.

Такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, пишет avianews.com.

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Отмечается, что в случае, если предложение будет поддержано депутатами, пассажиры, рейсы которых будут задержаны на 3 часа и больше, будут иметь такие же права на компенсацию, как и путешественники, чьи рейсы были отменены менее чем за 14 дней до вылета.

Добавим, что действующее украинское законодательство относительно компенсаций при отмене рейсов полностью повторяет регуляцию Евросоюза 261/2004. Она предусматривает выплаты пассажирам в случае отмены рейсов в размере от 250 до 600 евро в зависимости от дальности рейса.

Дальнейшая судебная практика в ЕС приравняла задержки рейсов от 3 часов и больше к отменам. В то же время в Украине авиакомпании выплачивают компенсации только в случае отмены рейсов.