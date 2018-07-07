Ни один украинский турист не застрахован от "кидалова", – журналистка

В ходе расследования темы "застрявших" украинцев в аэропортах мира выяснились поразительные вещи. Очевидным стало то, что ни один украинский турист не застрахован от "кидалова", а шансы на компенсацию убытков нулевые.

Об этом рассказала в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" журналистка Татьяна Мартынюк.

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Как отметила Мартынюк, экстремальное приземления самолета авиакомпании "Браво" в Жулянах в середине июня стало предвестником ряда серьезных проблем, которые начали одна за другой возникать у украинских туристов. Поломанный самолет спровоцировал сбой следующих рейсов. Но если бы проблема была только в одной неисправной машине.

Да что говорить, случались такие печальные истории и раньше, но не все сразу и не в один момент, проходили мимо внимания прессы и власти, и потому спровоцировали полную анархию в туристической сфере. Покупаем путевку – играем в русскую рулетку. Если довезут и заберут вовремя – считай, тебе повезло,

– сказала журналистка.

По ее словам, в случае конфликта туроператора и перевозчика, все претензии можно предъявить только туроператору. "Когда вы покупаете путевку и оплачиваете страхование, то это – лишь гарантия того, что вам могут за рубежом оказать медицинскую помощь на определенную сумму, а вот туроператор, который не выполнил перед вами условий договора – почти ничего вам не должен", – заявила Татьяна Мартынюк.

Она отметила, что правила игры на туристическом рынке должны быть четко прописаны. "Ответственность перед людьми, которые доверяют деньги и отдых туристическим компаниям должна быть усилена и четко регламентирована. Как минимум, со стороны власти, стоило поднять планку об обязательной компенсации туристам убытков и прописать алгоритм действий в рискованных ситуациях", – добавила журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 7 июля 2018 года