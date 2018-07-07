Жоден український турист не застрахований від "кидалова", – журналістка

У ході розслідування теми "застряглих" українців в аеропортах світу з’ясувалися вражаючі речі. Очевидним стало те, що жоден український турист не застрахований від "кидалова", а шанси на компенсацію збитків нульові.

Про це розповіла у своїму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" журналістка Тетяна Мартинюк.

Читайте також: Експерт пояснив, чому українці масово застрягають в аеропортах світу

Як зазначила Мартинюк, ектремальне приземлення літаку авіакомпанії "Браво" у Жулянах в середині червня стало передвісником низки серйозних проблем, які почали одна за одною виникати в українських туристів. Зламаний літак спровокував збій наступних рейсів. Та якби проблема була лише в одній несправній машині.

Та що й казати, траплялись такі сумні історії і раніше, але не всі одразу і не в один момент, проходили повз увагу преси і влади, і тому спровокували цілковиту анархію у туристичній сфері. Купуємо путівку – граємо у російську рулетку. Як довезуть та заберуть вчасно – рахуй, тобі пощастило,

– сказала журналістка.

За її словами, в разі конфлікту туроператора та перевізника, усі претензії можна пред’явити лише туроператору. "Коли ви купляєте путівку та оплачуєте страхування, то це – лише гарантія того, що вам можуть за кордоном надати медичну допомогу на певну суму, а от туроператор, який не виконав перед вами умов договору – майже нічого вам не винний", – заявила Тетяна Мартинюк.

Вона зазначила, що правила гри на туристичному ринку мають бути чітко прописані. "Відповідальність перед людьми, які довіряють гроші та відпочинок туристичним компаніям має бути посилена та чітко регламентована. Як мінімум, з боку влади, варто було підняти планку щодо обов’язкової компенсації туристам збитків та прописати алгоритм дій у найризикованіших ситуаціях", – додала журналістка.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 7 липня 2018 року