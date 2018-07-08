У Верховній Раді пропонують ввести значні компенсації пасажирам в разі затримки авіарейсів
Депутати Верховної Ради України запропонували ввести компенсації пасажирам у разі тривалих затримок їхніх авіарейсів. Таким чином народні обранці хочуть наблизити відповідні статті Повітряного кодексу України до європейських норм.
Такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді, пише avianews.com.
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Зазначається, що у разі, якщо пропозиція буде підтримана депутатами, пасажири, рейси яких будуть затримані на 3 години і більше, матимуть такі ж права на компенсацію, як і мандрівники, чиї рейси були скасовані менш, ніж за 14 днів до вильоту.
Додамо, що чинне українське законодавство щодо компенсацій при скасуванні рейсів повністю повторює регуляцію Євросоюзу 261/2004. Вона передбачає виплати пасажирам у разі скасування рейсів в розмірі від 250 до 600 євро в залежності від дальності рейсу.
Подальша судова практика в ЄС прирівняла затримки рейсів від 3 годин і більше до скасувань. У той же час в Україні авіакомпанії виплачують компенсації тільки в разі скасування рейсів.