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В Верховной Раде торгуются за пост омбудсмена

21:58, 13 марта 46 Читати новину українською

Омбудсмен в обмен на главу НБУ. В парламенте снова взялись выбирать уполномоченного по правам человека, чего народные депутаты не могут сделать почти год. Вспомнили об этом вопросе только, когда решили назначать нового главу Национального банка.

Утром под Верховной Радой собрались правозащитники, с собой приносят засохшие елки. Говорят, что это символ конкурса на должность Уполномоченного по правам человека. Ведь прошел год с тех пор, как завершился срок пребывания в должности Валерии Лутковской. Нового омбудсмена до сих пор не назначили.

Эти елки символизируют абсурд процесса и несвежесть кандидатов, от которых давно уже должна отказаться Верховная Рада. Но мы видим, что эта должность стала заложником политических амбиций. Однако они все равно настойчиво проталкивают кандидатов,
— отметила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Весной прошлого года народные депутаты предложили сразу три кандидата на должность омбудсмена. Людмилу Денисову от "Народного фронта", Сергея Алексеева — от БПП и Андрея Мамалыгу — от "Радикальной партии". Ни один из трех не имеет правозащитной практики, а это для Уполномоченного — обязательное требование.

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"Рассматривают кандидатуры среди политиков и в этом величайший позор", — убеждена вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Впрочем, профильный комитет тогда все же рекомендовал рассматривать эти кандидатуры. Нардепы на это имели 45 дней. Однако, об Уполномоченном в парламенте похоже забыли. Вспомнили только сейчас. Это не просто так, говорят в кулуарах, мол есть договоренности между фракциями "Народный Фронт" и "Блок Петра Порошенко". Мол, "Народный Фронт" готов отдать голоса за кандидата на должность главы Нацбанка Якова Смолия, взамен БПП протягивает их кандидата на должность Уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

В профильном комитете говорят, что нардепы не знают, по какой схеме голосовать за омбудсмена. По закону Уполномоченного по правам человека должны выбирать во время тайного голосования. Однако, народные депутаты отменили понятие "тайного голосования".

"Почему это важно? Потому что именно тогда не политики, не политические силы выставляют своих кандидатов и имеют возможность принять решение об Уполномоченном. А как раз все это происходит независимо — по тайной процедуре. Потому что омбудсмен — это, в принципе, независимая фигура, которая должна осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением прав человека", — заверила нардеп от БПП Ирина Суслова.

Разобраться с этим Андрей Парубий попросил регламентный комитет. Там рекомендовали парламенту голосовать за Уполномоченного открыто. И законопроект, регулирующий эти правовые коллизии, уже написали. Но появилась новая проблема: кандидаты устарели. И теперь должны объявить новый конкурс. А тем временем Валерия Лутковская будет оставаться омбудсменом, пока парламент не изберет ей замену.

К слову, 13 марта Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 6475 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности)". Законом установлено удлинение максимального срока переработки товаров, ввозимых в Украину предприятиями судостроительной промышленности, с одного до двух лет.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко Народный фронт НБУ Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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