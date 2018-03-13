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У Верховній Раді торгуються за посаду омбудсмена

21:51, 13 березня 161 Читать новость на русском

Омбудсмен в обмін на голову НБУ. У парламенті знову взялися обирати уповноваженого з прав людини, чого народні депутати не можуть зробити майже рік. Згадали про це питання лише, коли вирішили призначати нового очільника Національного банку.

Зранку під Верховною Радою зібралися правозахисники, з собою приносять засохлі ялинки. Кажуть, що це символ конкурсу на посаду Уповноваженого з прав людини. Адже минув рік, відколи завершився термін перебування на посаді Валерії Лутковської. Нового омбудсмена досі не призначили.

Ці ялинки символізують абсурд процесу і несвіжість кандидатів, від яких давно вже мала б відмовитися Верховна Рада. Але ми бачимо, що ця посада стала заручником політичних амбіцій. Проте вони все одно наполегливо проштовхують кандидатів,
– зазначила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

Навесні минулого року народні депутати запропонували одразу три кандидати на посаду омбудсмена. Людмилу Денисову від "Народного фронту", Сергія Алексеєва – від БПП та Андрія Мамалигу - від "Радикальної партії". Жоден з трьох немає правозахисної практики, а це для Уповноваженого – обов'язкова вимога.

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"Розглядають кандидатури з-поміж політиків і в цьому є найбільша ганьба", – переконана віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Втім, профільний комітет тоді все ж рекомендував розглядати ці кандидатури. Нардепи на це мали 45 днів. Однак, про Уповноваженого у парламенті схоже забули. Згадали лише тепер. Це не просто так, кажуть у кулуарах, мовляв є домовленості між фракціями "Народний Фронт" та "Блок Петра Порошенка". Мовляв, "Народний Фронт" готовий віддати голоси за кандидата на посаду голови Нацбанку Якова Смолія, натомість БПП протягує їхнього кандидата на посаду Уповноваженого з прав людини Людмилу Денисову.

В профільному комітеті кажуть, що нардепи не знають, за якою схемою голосувати за омбудсмена. За законом Уповноваженого з прав людини мають обирати під час таємного голосування. Проте, народні депутати скасували поняття "таємного голосування".

"Чому це важливо? Тому що саме тоді не політики, не політичні сили виставляють своїх кандидатів і мають можливість прийняти рішення щодо Уповноваженого. А якраз все це відбувається незалежно – за таємною процедурою. Тому що омбудсмен – це, в принципі, незалежна фігура, яка має здійснювати моніторинг та контроль за дотриманням прав людини", – запевнила нардеп від БПП Ірина Суслова.

Розібратися з цим Андрій Парубій попросив регламентний комітет. Там рекомендували парламенту голосувати за Уповноваженого відкрито. І законопроект, який врегульовує ці правові колізії, вже написали. Але з'явилася нова проблема: кандидати застаріли. І тепер повинен оголосити новий конкурс. А тим часом Валерія Лутковська залишатиметься омбудсменом, поки парламент не обере їй заміну.

До слова, 13 березня Верховна Рада України ухвалила Закон України № 6475 "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості)". Законом встановлено подовження максимального терміну переробки товарів, що ввозяться до України підприємствами суднобудівної промисловості, з одного до двох років.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада НБУ Народний фронт Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
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