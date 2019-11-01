В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформе таможни
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о совершенствовании системы управления таможенной и налоговой политики. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал этот проект закона "ядром функциональной реформы таможни".
Текст законопроекта, инициатором которого стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
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По словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, принятие этого законопроекта позволит превратить конгломерат различных региональных структур таможни в унифицированную систему.
Таким образом вместо 26 региональных руководителей таможня станет единым юридическим лицом с руководящим центром. Этим руководство таможни хочет:
- стандартизировать процессы;
- сэкономить на масштабе в административных функциях;
- разорвать связь с местными элитами;
- получить возможность перераспределять декларации между регионами;
- открыть обезличенную информацию;
- получить лучшую управляемость и подотчетность.