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      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформе таможни

      15 Читати новину українською
      В Раде зарегистрировали законопроект о едином юридическом лице таможни
      В Раде зарегистрировали законопроект о едином юридическом лице таможни / politeka.net

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о совершенствовании системы управления таможенной и налоговой политики. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал этот проект закона "ядром функциональной реформы таможни".

      Текст законопроекта, инициатором которого стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

       Интересно: Проблемы на таможне: Дубинский требует у Рады выразить недоверие Нефедову

      По словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, принятие этого законопроекта позволит превратить конгломерат различных региональных структур таможни в унифицированную систему.

      Таким образом вместо 26 региональных руководителей таможня станет единым юридическим лицом с руководящим центром. Этим руководство таможни хочет:

      • стандартизировать процессы;
      • сэкономить на масштабе в административных функциях;
      • разорвать связь с местными элитами;
      • получить возможность перераспределять декларации между регионами;
      • открыть обезличенную информацию;
      • получить лучшую управляемость и подотчетность.
      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Максим Нефедов Государственная таможенная служба Законодательство
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