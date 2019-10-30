Проблемы на таможне: Дубинский требует у Рады выразить недоверие Нефедову

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предложил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР выразить политическое недоверие председателю Государственной таможенной службы Максиму Нефедову. Голосование членов комитета по этому поводу перенесли на 31 октября.

Дубинский во время заседания комитета 30 октября предложил два проекта решения, пишет Интерфакс-Украина. Первый вариант – "предложить господину Нефедову по замечаниям, которые мы ему высказали, поработать еще месяц, а потом вызвать его с докладом сюда".

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"Второе предложение – проголосовать господину Нефедову политическое недоверие", – сказал Дубинский.

Почему депутат Дубинский критиковал Нефедова

Парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады в среду, 30 октября, собрался, чтобы выслушать доклад Максима Нефедова о текущих проблемах в работе таможни.

После доклада председателя ГТС и во время ее обсуждения членами комитета Дубинский возмутился тем, как Нефедов "отреагировал на всю эту историю с назначениями".

А также депутат раскритиковал возможный перевод с ДФС в новую структуру экс-руководителя Черниговской таможни Александра Шавлака, которого якобы планируют назначить исполняющим обязанности руководителя Волынской таможни.

То же самое касается и Николая Ясевича и Закарпатья, и Владимира Цабака и Львовщины. Дубинский считает, что все эти лица ранее фигурировали в скандалах, связанных с контрабандой.

Напомним, 28 октября премьер Гончарук пообещал как можно быстрее сменить руководство таможни в областях.

Как отреагировал на критику руководитель ГТС Нефедов

Максим Нефедов призвал Александра Дубинского показать доказательства, которые бы свидетельствовали против указанных чиновников. Несмотря на это он добавил, что решение о переводе с ГФС в новую службу приняли только относительно Шавлака.

Для меня это звучит голословно. Я пока доволен работой Шавлака на Волыни – как показателями (говорится о таможенных поступлениях в бюджет – 24 канал), так и борьбой с контрабандой,

– отметил Нефедов.

Кандидатура же будущего руководителя Львовской таможни окончательно еще не определена. Больше того – Ясевича вообще назначать руководителем Львовской таможни не планируют. "Мы подаем другого человека", – добавил Нефедов.

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