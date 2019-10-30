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      Проблеми на митниці: Дубінський вимагає в Ради висловити недовіру Нефьодову

      2598 Читать новость на русском
      Нефьодов та Дубинський
      Нефьодов та Дубинський / Колаж 24 каналу

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський запропонував Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР висловити політичну недовіру голові Державної митної служби Максиму Нефьодову. Голосування членів комітету з цього приводу перенесли на 31 жовтня.

      Дубінський під час засідання комітету 30 жовтня запропонував два проєкти рішення, пише Інтерфакс-Україна. Перший варіант – "запропонувати пану Нефьодову щодо зауважень, які ми йому висловили, попрацювати ще місяць, а опісля викликати його з доповіддю сюди".

      Читайте також: Дубінський хоче стати лідером, – Мінаков про скандал у "Слузі народу"

      "Друга пропозиція – проголосувати пану Нефьодову політичну недовіру", – сказав Дубінський.

      Чому депутат Дубінський критикував Нефьодова

      Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради в середу, 30 жовтня, зібрався, аби вислухати доповідь Максима Нефьодова про поточні проблеми в роботі митниці.

      Після доповіді голови ДМС та під час її обговорення членами комітету Дубінський обурився тим, як Нефьодов "відреагував на всю цю історію з призначеннями".

      А також депутат розкритикував ймовірне переведення з ДФС до нової структури екскерівника Чернігівської митниці Олександра Шавлака, якого начебто планують призначити виконувачем обов'язків керівника Волинської митниці.

      Те ж саме стосується і Миколи Ясевича та Закарпаття, і Володимира Цабака та Львівщини. Дубінський вважає, що ці всі особи раніше фігурували в скандалах, пов'язаних з контрабандою.

      Нагадаємо, 28 жовтня прем'єр Гончарук пообіцяв якнайшвидше змінити керівництво митниці в областях.

      Як відреагував на критику керівник ДМС Нефьодов

      Максим Нефьодов закликав Олександра Дубинського показати докази, які б свідчили проти зазначених чиновників. Попри це він додав, що рішення про переведення з ДФС у нову службу ухвалили лише щодо Шавлака.

      Для мене це звучить голослівно. Я наразі задоволений роботою Шавлака на Волині – як показниками (мовиться про митні надходження до бюджету – 24 канал), так і боротьбою із контрабандою, 
      – наголосив Нефьодов.

      Кандидатура ж майбутнього керівника Львівської митниці остаточно ще не визначена. Ще ж і надто – Ясевича взагалі призначати керівником Львівської митниці не планують. "Ми подаємо іншу людину", – додав Нефьодов.

      Читайте також: 24 жовтня прем'єр Гончарук дав місяць на розв'язання проблеми з контрабандою на митниці

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Олександр Дубінський Верховна Рада Максим Нефьодов Державна митна служба
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