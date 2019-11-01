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      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реформу митниці

      86 Читать новость на русском
      У Раді зареєстрували законопроєкт про єдину юридичну особу митниці
      У Раді зареєстрували законопроєкт про єдину юридичну особу митниці / politeka.net

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про вдосконалення системи управління митної та податкової політики. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав цей проєкт закону "ядром функціональної реформи митниці".

      Текст законопроєкту, ініціатором якого став Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, опублікований на сайті Верховної Ради України.

      Цікаво: Проблеми на митниці: Дубінський вимагає в Ради висловити недовіру Нефьодову

      За словами голови Державної митної служби Максима Нефьодова, ухвалення цього законопроєкту дозволить перетворити конгломерат різних регіональних структур митниці в уніфіковану систему.

      Таким чином замість 26 регіональних керівників митниця стане єдиною юридичною особою з керівним центром. Цим керівництво митниці хоче:

      • стандартизувати процеси;
      • зекономити на масштабі в адміністративних функціях;
      • розірвати зв'язок із місцевими елітами;
      • отримати можливість перерозподіляти декларації між регіонами;
      • відкрити знеособлену інформацію;
      • отримати кращу керованість і підзвітність.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Державна митна служба Максим Нефьодов Законодавство
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