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      В Вильнюсе задержали экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации

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      Задержали Петра Вовчука 31 октября 2019 - экс-главу правления ГПЗКУ
      Экс-главу правления ГПЗКУ Петра Вовчука задержали в Литве / Коллаж 24 канала

      Задержанного в Вильнюсе бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Петра Вовчука разыскивали детективы НАБУ с марта 2017 года.

      Вовчук – подозреваемый по делу о нанесении ГПЗКУ более 60 миллионов долларов убытков. В частности, Вовчука подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, а также в получении взятки, сообщила пресс-служба НАБУ.

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      Что известно о коррупционной схеме, к которой причастен Вовчук?

      По данным следствия, коррупционную схему организовали представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ. Согласно схеме, зерно, которое принадлежало госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходило на условиях наложенного платежа, что не соответствовало установленным рыночным правилам.

      В результате ГПЗКУ денег не получила, понеся убытки в более чем 60 миллионов долларов.

      Что известно о расследовании дела?

      Расследовать эти факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ущерб в размере 60 тысяч долларов. Дела в отношении еще 2 лиц – советника главы правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще 1 человек объявлен в розыск.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Литва Расследования Коррупция Криминальные новости НАБУ Продовольствие
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