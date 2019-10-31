В Вильнюсе задержали экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Задержанного в Вильнюсе бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Петра Вовчука разыскивали детективы НАБУ с марта 2017 года.

Вовчук – подозреваемый по делу о нанесении ГПЗКУ более 60 миллионов долларов убытков. В частности, Вовчука подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, а также в получении взятки, сообщила пресс-служба НАБУ.

Читайте также: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича: в чем его подозревают

Что известно о коррупционной схеме, к которой причастен Вовчук?

По данным следствия, коррупционную схему организовали представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ. Согласно схеме, зерно, которое принадлежало госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходило на условиях наложенного платежа, что не соответствовало установленным рыночным правилам.

В результате ГПЗКУ денег не получила, понеся убытки в более чем 60 миллионов долларов.

Что известно о расследовании дела?

Расследовать эти факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ущерб в размере 60 тысяч долларов. Дела в отношении еще 2 лиц – советника главы правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще 1 человек объявлен в розыск.