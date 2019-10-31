У Вільнюсі затримали ексголову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України

Затриманого у Вільнюсі колишнього голову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука розшукували детективи НАБУ з березня 2017 року.

Вовчук – підозрюваний у справі про завдання ДПЗКУ понад 60 мільйонів доларів збитків. Зокрема, Вовчука підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, а також в отриманні хабаря, повідомила пресслужба НАБУ.

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Що відомо про корупційну схему, до якої причетний Вовчук?

За даними слідства, корупційну схему організували представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ. Згідно зі схемою, зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам.

В результаті ДПЗКУ грошей не отримала, зазнавши збитків на понад 60 мільйонів доларів.

Що відомо про розслідування справи?

Розслідувати ці факти детективи НАБУ почали в липні 2016 року. Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані збитки в розмірі 60 тисяч доларів. Справи щодо ще 2 осіб – радника голови правління ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера – скеровані до суду. Ще 1 особу оголошено в розшук.