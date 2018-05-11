В Виннице задержали экс-руководителя одного из предприятий "Укрзализныци"

Детективы НАБУ задержали в Виннице бывшего руководителя ЗАО "Киев – Днепровское МППЖТ", который на протяжении последних шести месяцев скрывался от органа досудебного расследования с целью избежания уголовной ответственности за коррупционное преступление.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Читайте также: Сколько коррупционных схем раскрыло НАБУ в защитники: неожиданные цифры

"Данная особа, злоупотребляя служебным положением, осенью 2016 года в нарушение законодательства заключила с заранее определенной страховой компанией два договора добровольного страхования, на выполнение которых оплатила 8,8 млн грн. Но намерений их выполнять не было. Об этом, в частности, может свидетельствовать тот факт, что госпредприятие при руководстве подозреваемого ни разу не обратилось к страхователю за получением страховых выплат в следствии наступления страховых случаев, которыъ, как выяснили детективы НАБУ, было не менее 50 в течение действия этих договоров", – говорится в сообщении.

28 ноября 2017 года экс-руководителю госпредприятия было сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением»).

Поскольку местонахождение лица на тот момент было неизвестно, о подозрении сообщено предусмотренным в таких случаях Уголовным процессуальным кодексом способом, и уже 1 декабря 2017 года экс-руководителя ГП объявлено в национальный розыск,

– уточняют в НАБУ.