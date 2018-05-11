У Вінниці затримано екс-керівника одного з підприємств "Укрзалізниці"

Детективи НАБУ затримали у Вінниці колишнього керівника ПрАТ "Київ – Дніпровське МППЗТ" , який упродовж останніх шести місяців переховувався від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за корупційний злочин.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

Читайте також: Скільки корупційних схем розкрило НАБУ в оборонці: неочікувані цифри

"Ця особа, зловживаючи службовим становищем, восени 2016 року в порушення законодавства уклала із заздалегідь визначеною страховою компанією два договори добровільного страхування, на виконання яких сплатила 8,8 млн грн. Але намірів їх виконувати не мала. Про це, зокрема, може свідчити той факт, що держпідприємство за керівництва підозрюваного жодного разу не звернулось до страхувальника за отриманням страхових виплат через настання страхових випадків, яких, як з'ясували детективи НАБУ, було не менше 50 впродовж дії цих договорів", – йдеться в повідомленні.

28 листопада 2017 року екс-керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Оскільки місцезнаходження особи на той момент було не відомо, про підозру повідомлено у передбачений в таких випадках Кримінальним процесуальним кодексом спосіб0, і вже 1 грудня 2017 екс-керівника ДП оголошено в національний розшук,

– уточнюють у НАБУ.