В Виннице загорелась тюрьма

В воскресенье, 19 августа, около 16:00 вспыхнул пожар в помещении на территории учреждения исполнения наказаний №1.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Из помещения эвакуировали около 100 человек. На месте работают МЧС и следователи.

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Патрульные частично ограничили движение по улицам, что расположены ближе к тюрьме.

Пока о пострадавших не сообщается.

"Причины пожара устанавливаются", – сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.