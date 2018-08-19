В Виннице загорелась тюрьма
В воскресенье, 19 августа, около 16:00 вспыхнул пожар в помещении на территории учреждения исполнения наказаний №1.
Об этом сообщает "Эспрессо".
Из помещения эвакуировали около 100 человек. На месте работают МЧС и следователи.
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Патрульные частично ограничили движение по улицам, что расположены ближе к тюрьме.
Пока о пострадавших не сообщается.
"Причины пожара устанавливаются", – сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.
Источник: 24 Канал
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