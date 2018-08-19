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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

У Вінниці загорілась в'язниця

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У Вінниці горить тюрма
У Вінниці горить тюрма / Pravda.vn.ua

У неділю, 19 серпня, близько 16:00 спалахнула пожежа у приміщенні на території Вінницької установи виконання покарань №1.

Про це повідомляє "Еспресо".

Із приміщення евакуювали близько 100 осіб. На місці працюють надзвичайники та слідчі.

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Патрульні частково обмежили рух вулицями, що розташовані найближче до в'язниці.

Наразі про постраждалих не повідомляється.

"Причини пожежі встановляються", – сповістила прес-секретар поліції Вінниччини Ганна Олійник.

Теги: Новини України Вінниця Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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