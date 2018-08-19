У Вінниці загорілась в'язниця
У неділю, 19 серпня, близько 16:00 спалахнула пожежа у приміщенні на території Вінницької установи виконання покарань №1.
Про це повідомляє "Еспресо".
Із приміщення евакуювали близько 100 осіб. На місці працюють надзвичайники та слідчі.
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Патрульні частково обмежили рух вулицями, що розташовані найближче до в'язниці.
Наразі про постраждалих не повідомляється.
"Причини пожежі встановляються", – сповістила прес-секретар поліції Вінниччини Ганна Олійник.
Джерело: 24 Канал
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