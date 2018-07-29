В Винницкой области поймали на взятке прокурора и его водителя
В воскресенье, 29 июля, на взятке поймали прокурора Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области и водителя этой же прокуратуры.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Злоумышленники задержаны непосредственно после получения неправомерной выгоды.
"Прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6 тысяч долларов за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины", – сообщила Сарган.
Источник: 24 Канал
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