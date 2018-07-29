У Вінницькій області спіймали на хабарі прокурора та його водія
У неділю, 29 липня, на хабарі спіймали прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області та водія цієї ж прокуратури.
Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
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Зловмисників затримано безпосередньо після одержання неправомірної вигоди.
"Прокурор вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6 тисяч доларів за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 309 КК України", – повідомила Сарган.
Джерело: 24 Канал
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