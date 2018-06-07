В Винницкой области поймали пророссийского боевика, который пытал украинских военных

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали пророссийского боевика так называемой "ДНР", который штурмовал Донецкий аэропорт.

Скрывался от правоохранителей террорист в одном из поселков в области.

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По информации СБУ, ранее задержанный работал в органах МВД. В ряды боевиков вступил еще 2014 году. Воевал в составе так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады.

Видео задержания пророссийского боевика работниками СБУ

Более того, он даже пытался получить российское гражданство. Впрочем, не удалось. Боевик вернулся домой, где его уже ждали спецслужбы.

Этот человек привлекался к надзору за военнопленными. И у нас есть информация о том, что он подвергал их пыткам. Его подозревают в совершении террористического акта,

– отметила пресс-секретарь управления СБУ в Винницкой области Ирина Алексеева.

Видео: комментарий работницы СБУ

Задержанному объявили подозрение в совершении преступления по трем статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.