На Вінниччині схопили проросійського бойовика, який катував українських військових

На Вінниччині працівники Служби безпеки України затримали проросійського бойовика так званої "ДНР", який штурмував Донецький аеропорт.

Переховувався від правоохоронців терорист в одному із селищ в області.

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За інформацією СБУ, раніше затриманий працював в органах МВС. До лав бойовиків вступив ще 2014-ого року. Воював у складі, так званої, 5-ї окремої мотострілкової бригади.

Відео затримання проросійського бойовика працівниками СБУ

Ба більше, він навіть намагався отримати російське громадянство. Утім, не вдалося. Бойовик повернувся додому, де на нього вже чекали спецслужби.

Ця особа залучалася до нагляду за військовополоненими. І у нас є інформація про те, що він піддавав їх тортурам. Його підозрюють у вчиненні терористичного акту,

– зазначила речниця управління СБУ у Вінницькій області Ірина Алексєєва.

Відео: коментар працівниці СБУ

Затриманому оголосили підозру в скоєнні злочину за трьома статтями та обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми або довічне позбавлення волі.