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За що нас палять? Що ми зробили? – мешканка Південного після потужних артнальотів бойовиків

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Нещодавно звільнене селище Південне, що під окупованою Горлівкою, на межі зникнення. Бойовики, які не хочуть миритися з тим, що над селищем майорить український прапор, вирішили просто знищити його. Щодня вони прицільно стріляють з артилерії саме по цивільних будинках, залишаючи місцевих без даху над головою.

Останні майже два тижні російські найманці використовують тактику спаленої землі. Вони не можуть змиритись, що тут тепер стоїть українська армія. Але воювати вирішили не з нашими оборонцями, а з місцевими.

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"Люди вискакували голі, роздягнені, коли хати горіли. Бігли, хто куди. За що нас палять? Що ми зробили?" – не розуміє одна з літніх мешканок Південного.

Рахуйте, за 10 днів (проросійські бойовики – 24) знищили 11 будинків. Виходить, кодного дня по будинку,
– сказав боєць 24-ї бригади імені Короля Данила Михайло.

Південне розташоване у низині. Все селище і під'їзди сюди, як на долоні у бойовиків, які засіли на териконі та будівлях шахти імені Гагаріна. І звідти їм чудово видно, куди вони стріляють. Одну з вулиць вони знищили майже вщент.

Наш будинок залишився один. Вулиця повністю згоріла. Один будинок залишився, не згорів. Один,
– розповіла місцева мешканка Елла.

7 червня у ситуацію втрутилась місія ОБСЄ, за підтримки якої організовали "зелений коридор", щоб люди могли поїхати з Південного. З бойовиками досягнули домовленості про тригодинне перемир'я, щоб мешканці могли виїхати з Південного.

Люди вантажили клунки на в автівки та на тачки. Брали тільки необхідне. Більшість поїхала до підконтрольного Україні Торецька. Там для вимушених переселенців виділили кімнати у місцевому готелі.

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До потужних артнальотів бойовиків у Південному проживало під дві сотні мешканців. Зараз залишається не більше трьох десятків. Всі інші – їдуть.

ОБСЄ закликають до зниження ескалації, адже ще місяць таких бойових дій – і Південне зникне з мапи України, перетворившись на суцільну руїну, як Піски чи Широкине. 

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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