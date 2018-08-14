В Винницкой области произошло серьезное ДТП, много пострадавших: фото

В Калиновском районе Винницкой области произошло ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадали пять человек – двое взрослых и трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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Отмечается, что авария произошла сегодня, 14 августа, около 7:30 утра на автодороге Житомир – Могилев-Подольский близ села Корделевка.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Peugeot Partner.

В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, которая находилась за рулем Peugeot, и трое ее пассажиров: 22-летняя жительница Казатин, 9-летняя девочка и 6 месячный младенец. Также в больницу доставлен 65-летний водитель Kia Cerato, житель Киева. Его пассажир не пострадал", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, угрозы жизни травмированным нет.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

В Винницкой области в ДТП пострадали пять человек

В Винницкой области произошло ДТП, пострадали пять человек