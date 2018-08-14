У Вінницькій області сталася серйозна ДТП, багато постраждалих: фото

У Калинівському районі Вінницької області сталася ДТП за участю двох легковиків, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей - двоє дорослих і троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

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Зазначається, що аварія сталася сьогодні, 14 серпня, близько 7:30 ранку на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський поблизу села Корделівка.

"За попередніми даними, водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner.

У результаті аварії постраждала 38-річна жінка, яка знаходилась за кермом Peugeot, та троє її пасажирів: 22-річна жителька Козятина, 9-річна дівчинка та 6 місячне немовля. Також у лікарню доставлений 65-річний водій Kia Cerato, житель Києва. Його пасажир не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, загрози життю травмованим немає.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.



У Вінницькій області у ДТП постраждало п'ять осіб