В Винницкой области работник полиции застрелил мужчину

В селе Жорнище Винницкой области работник правоохранительных органов в ходе обороны застрелил агрессивно настроенного мужчину, который набросился на него с ножом.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что инцидент произошел 9 августа около 22:30.



Правоохранители прибыли на вызов чтобы усмирить агрессивного 45-летнего мужчину. На замечание работников полиции мужчина не обращал внимания, зато набросился с ножом на полицейских.



23-летний инспектор Гайсинской полиции совершил предупредительный выстрел в воздух из служебного пистолета "Макарова". На действия милиционера мужчина не отреагировал продолжая атаку, поэтому полицейский совершил очередной выстрел с намерением остановить нападающего, который оказался смертельным для мужчины.