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В Винницкой области работник полиции застрелил мужчину

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В Винницкой области полицейский застрелил агрессивного нападавшего
В Винницкой области полицейский застрелил агрессивного нападавшего / 24 Канал

В селе Жорнище Винницкой области работник правоохранительных органов в ходе обороны застрелил агрессивно настроенного мужчину, который набросился на него с ножом.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что инцидент произошел 9 августа около 22:30.

Правоохранители прибыли на вызов чтобы усмирить агрессивного 45-летнего мужчину. На замечание работников полиции мужчина не обращал внимания, зато набросился с ножом на полицейских.

23-летний инспектор Гайсинской полиции совершил предупредительный выстрел в воздух из служебного пистолета "Макарова". На действия милиционера мужчина не отреагировал продолжая атаку, поэтому полицейский совершил очередной выстрел с намерением остановить нападающего, который оказался смертельным для мужчины.

Теги: Новости Украины Винница Жертвы Полиция
Источник: 24 Канал
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