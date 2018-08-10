На Вінничині працівник поліції застрелив чоловіка

У селі Жорнище Вінницької області працівник правоохоронних органів в ході оборони застрелив агресивно налаштованого чоловіка, який накинувся на нього з ножем.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Зазначається, що інцидент стався 9 серпня біля 22:30.

Правоохоронці прибули на виклик аби приборкати агресивного 45-річного чоловіка. На зауваження працівників поліції чоловік не зважав, натомість накинувся з ножем на поліцейських.

23-річний інспектор Гайсинської поліції здійснив попереджувальний постріл у повітря зі службового пістолета "Макарова". На дії правоохоронця чоловік не відреагував продовжуючи атаку, тож поліцейський здійснив черговий постріл з наміром зупинити нападника, який виявився смертельним для чоловіка.